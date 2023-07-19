Прокуратура требует запретить полеты частной компании на аэродроме Кстова

Нижегородская транспортная прокуратура через суд требует запретить ООО «Маг скай покатушки» полеты на частном самолете, сообщили в ведомстве. На аэродроме Кстово-Восточный компания предоставляет клиентам услуги учебных полетов и полетов по маршруту без сертификата эксплуатанта, отметили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Надзорный орган считает полеты незаконными и настаивает, что подобные услуги опасны для жизни и здоровья граждан, а также несут риски авиапроисшествий. Также прокуратура требует запретить рекламу таких полетов.

Ранее Приволжское управление Ространснадзора привлекало собственника и пилота частного самолета к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации воздушных судов, их оштрафовали на 4 тыс. руб.

Владимир Зубарев