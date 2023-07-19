Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура требует запретить полеты частной компании на аэродроме Кстова

Нижегородская транспортная прокуратура через суд требует запретить ООО «Маг скай покатушки» полеты на частном самолете, сообщили в ведомстве. На аэродроме Кстово-Восточный компания предоставляет клиентам услуги учебных полетов и полетов по маршруту без сертификата эксплуатанта, отметили в прокуратуре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Надзорный орган считает полеты незаконными и настаивает, что подобные услуги опасны для жизни и здоровья граждан, а также несут риски авиапроисшествий. Также прокуратура требует запретить рекламу таких полетов.

Ранее Приволжское управление Ространснадзора привлекало собственника и пилота частного самолета к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации воздушных судов, их оштрафовали на 4 тыс. руб.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...