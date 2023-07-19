В Екатеринбурге четырехлетний мальчик умер в больнице от миокардита

В Екатеринбурге в реанимации областной детской клинической больницы (ОДКБ) четырехлетний мальчик скончался от воспаление мышечной ткани сердца. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на мать ребенка. По ее словам, до этого врачи лечили его от гастрита и подозрения на острую кишечную инфекцию.

1 июля ребенку стало плохо, и его госпитализировали в инфекционное отделение Первоуральской больницы. Там ему провели УЗИ брюшной полости, ЭКГ и рентген грудной клетки, а затем перевели в ОДКБ. Там врачи сообщили матери, что в результате обследования обнаружили у ее сына миокардит.

Впоследствии ребенок умер. По данным издания, мальчик умер от отека мозга и легкого, вызванных миокардитом.

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Василиса Алексеева