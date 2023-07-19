В Сочи сотрудник оборонного предприятия осужден за незаконный выезд за рубеж

Житель Москвы, имевший допуск к государственной тайне, признан виновным в нарушении запрета на выезд из РФ, приговор вынесен мировым судом в Адлере, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 250 тыс. руб.

Противоправная деятельность гражданина была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным суда, в сентябре 2022 года мужчина пересек границу с Абхазией, между тем выезд за пределы РФ ему был запрещен до 2027 года в соответствии с законом «О государственной тайне». Житель Москвы ранее работал в должности, где был допущен к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом секретности «Совершенно секретно», мужчина принимал участие в работах, связанных с обеспечением специальной техникой предприятий ГК «Росатом» в рамках государственного оборонного заказа.

В ходе судебного процесса житель Москвы полностью согласился с предъявленным ему обвинением, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар