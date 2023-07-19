Суд в Уфе рассмотрит дело о дискредитации армии

Судья Калининского райсуда Уфы Петр Тепляков 20 июля рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении 25-летнего Романа Семенова, который опубликовал в конце прошлого года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» два антивоенных поста. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Михаил Петров.

«Мой доверитель выразил свою точку зрения. Конституцией это не запрещено»,— отметил Михаил Петров.

По словам самого господина Семенова, разбирательство началось после жалобы жительницы Тулы, которая увидела его посты в соцсети и обратилась в Роскомнадзор. Чуть позже на него был составлен протокол сотрудниками МВД за дискредитацию использования Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Свою вину он не признает.

В мае прошлого года Роман Семенов уже был оштрафован на 35 тыс. руб. за комментарий во «ВКонтакте». Вину он также не признал.

Венера Хисамова

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