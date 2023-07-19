Продажи новых смартфонов в Новосибирске за год увеличились на 84%

В Новосибирске по итогам второго квартала 2023 года продано новых смартфонов на 84% больше, чем год назад, приводит данные «Авито». При этом спрос вырос также на бывшие в употреблении устройства. Рост составил 14%. Продажи (новых и б/у) смартфонов Apple в Новосибирске за год выросли на 31%, Xiaomi — на 12%, Samsung — на 7%.

«Новосибирцы приобретали мобильные телефоны на платформе в среднем на 21% чаще, чем в апреле-июне прошлого года»,– отметили аналитики. По данным компании, средняя цена нового гаджета в городе составила 41,7 тыс. руб., б/у — 17, 5 тыс.

При этом в стране самые высокие средние цены на новые устройства (49,2 тыс. руб.) были зафиксированы в Калининграде, на втором месте — Сочи (48,1 тыс.) и Уфа (44,9 тыс. ). Наиболее доступные смартфоны — в Рязани и Волгограде, в среднем по 31 тыс. руб. за устройство.

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Оксана Павлова