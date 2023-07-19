Пермский минобр не смог взыскать с ПГНИУ грант в размере 1,1 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края отказал региональному министерству образования и науки в иске о взыскании с Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) денежных средств гранта в размере 1,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В решении суда указано, что 22 декабря 2020 года краевой минобр, ПГНИУ и Российский фонд фундаментальных исследований заключили договор о предоставлении из краевого бюджета грантов на выполнение научных проектов, поддержанных фондом.

В результате проведенной министерством проверки представленных документов и отчетов выявлено, что организацией представлены платежные поручения, оплата по которым произведена после 24 августа 2021 года, то есть после срока завершения реализации проекта. После этого краевое ведомство потребовало вернуть грант в бюджет Пермского края. По мнению истца, университет нарушил условия договора, профинансировав научные проекты за счет собственных средств и в дальнейшем возместив эти расходы за счет гранта из бюджета.

Арбитражный суд постановил, что это не является нецелевым расходованием средств гранта, так как вуз не использовал бюджетные средства для целей, которые не предусмотрены договором. В итоге суд отказал краевому минобру в требованиях ввиду отсутствия оснований для возврата субсидии.