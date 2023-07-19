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В Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и град

В четверг, 20 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, ветер до 17 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природу и соблюдать меры безопасности.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во время сильного ветра нужно находиться вдалеке от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. При грозе следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке.

При граде спасатели рекомендуют найдите укрытие, а если это невозможно, защитить голову от ударов градин.

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