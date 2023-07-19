Сбер и Сочинский национальный парк подписали соглашение о сотрудничестве

Предметом соглашения является создание условий для проведения совместных экологических, культурных и просветительских программ, а также волонтёрских и образовательных проектов.

Соглашение подписали управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи, Владимир Ересько и первый заместитель директора Сочинского Национального парка, Владимир Титов.

Одна из важнейших программ, которая реализуется в национальном парке, - проект восстановления популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. В 2013 в парке впервые в России в неволе у пары леопардов появилось потомство.

Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи: «Сбер связывают давние партнерские отношения с Сочинским национальным парком. На площадке нашего офиса мы собрали неравнодушных людей к природе и к проблеме разведения переднеазиатского леопарда. Для нас крайне важна эта проблематика, так как Сбер уже много лет придерживается ESG-принципов. Мы планируем уже в ближайшее время проводить совместные просветительские проекты и будем рады оказать поддержку в качестве волонтеров».

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