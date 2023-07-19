«Дома, отели, фигурки и карты сделаны из золота»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие бренды предлагают своим клиентам дорогие игровые наборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

Сегодня заканчиваются очередные торги Sotheby’s Fine Jewels. Один из лотов — настольная игра «Монополия». Причем здесь люкс? Сейчас расскажу. Выполнен игровой набор из орехового дерева с перламутром и нефритом, рубинами, синими и желтыми сапфирами, лазуритом, малахитом, крашеным агатом, ониксом и бриллиантами. Дома, отели, фигурки и карты собственности сделаны из золота. Оценили «Монополию» в 1-1,5 млн гонконгских долларов ($128-192 тыс.).

Как тут не вспомнить другие дорогие и очень дорогие игровые наборы? Разумеется, в их числе есть такая благородная игра, как шахматы. Найти их можно у многих производителей. Так, шахматы от Cartier из ценных пород дерева с обсидианом, керамикой, кварцитом, серебром и «алькантарой» прямо сейчас можно купить за $224 тыс.

Всего — это я, конечно, в кавычках — в $24 тыс. оценили покерный набор Louis Vuitton. Самый дорогой элемент тут — кожаный чемоданчик с фирменными монограммами для игральных карт и фишек. В Tiffany & Co. можно найти настольную игру на любой вкус и бюджет — хоть домино из дерева и серебра за $1,7 тыс., хоть маджонг в кожаном футляре за $15 тыс., хоть шахматы из серебра и золота за $125 тыс. Играй — не хочу.