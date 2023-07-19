Становитесь на виртуальную картонку

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о фестивале Virtual Market.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В виртуальном пространстве открылся крупнейший рынок. До конца июля для пользователей и компаний работает уже юбилейный, десятый по счету, VR-фестиваль Virtual Market. Представьте себе что-то вроде выставки аниме, где на стендах посетители присматривают и покупают себе аватары, одежду, аксессуары для своих персонажей и прочие вещи. И все это проходит в виртуальном мире.

В этот раз ключевыми местами проведения Virtual Market выбраны Лас-Вегас, японская префектура Фукуока и токийский квартал Акихабара, и, конечно, это виртуальные образы названных локаций. Для такой категории объектов есть специальный термин — парареальность.

Поэтому визитеры Parareal Las Vegas Venue смогут прогуляться по самой известной, но все же смоделированной улице города Стрип, вдоль которой организаторы фестиваля расположили стенды различных компаний. По пути люди легко распознают самые туристические объекты реального существующего Лас-Вегаса вроде отелей Paris с миниатюрой Эйфелевой башни или Bellagio с его фонтанами, а также бесчисленные казино и прочие атрибуты развлечений.

Схожие принципы наблюдаются и в организации выставочной зоны в парареальной Фукуоке. Одноименный небоскреб, станция и торговый центр Хаката, оживленный район Накасу с ночными клубами, традиционными японскими барами, караоке, киосками с уличной едой и рынками.

Также свое отражение в парареальном пространстве нашли некоторые достопримечательности городов Итосима и Дадзайфу из той же префектуры Фукуока.

Некогда квартал гаджетов и последних новинок электроники, а теперь центр культуры отаку, аниме и неформатных кафе Акихабара или «электрогород» в Токио тоже стал одним из центров притяжения юбилейного VR-фестиваля.

Среди множества компаний участников числятся, например, Sony, Disney, Yamaha, Canon. Virtual Market уже попал в книгу рекордов Гиннесса как ивент виртуальной реальности с наибольшим числом стендов.

Организаторы в этот раз ожидают более 1 млн посетителей, в том числе потому, что, кроме настольных ПК и VR-устройств, на фестивале впервые можно оказаться с помощью смартфона. Для помощи посетителям на мероприятии дебютировал гид, в основе которого инструменты ChatGPT.