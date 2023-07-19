Экс-главу челябинской компании будут судить за мошенничество на 51 млн рублей

В Центральный районный суд Челябинска передали уголовное дело о мошенничестве, связанном с хищением 51 млн руб. при исполнении госконтракта. Обвиняемым выступает бывший гендиректор подрядной организации «Дорожно-строительная компания 82» Владимир Кашковский. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, руководитель челябинской компании с октября 2018 по ноябрь 2019 годов похитил деньги при выполнении госконтракта по строительству линии наружного освещения трассы М-5 «Урал». Он организовал закупку и поставку в Челябинскую область более дешевых стройматериалов ненадлежащего качества. В их числе кабели, термоусаживаемые муфты, опоры наружного освещения и кронштейны, морозостойкий бетон неустановленных производителей. Материалы не соответствовали характеристикам, предусмотренным проектной документацией контракта.

В результате хищения федеральному учреждению «Упрдор „Южный Урал“» был нанесен ущерб на 51 млн руб. Уголовное дело расследовало управление ФСБ по Челябинской области.

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