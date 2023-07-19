В ВТБ сообщили о росте выдачи ипотеки в Саратовской области

В июне этого года банк ВТБ выдал 230 ипотечных займов жителям Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Объем сделок составил около 760 млн руб., что на 23% больше, чем в мае, и в два раза, чем годом ранее. Размер среднего чека ипотечного кредита составил 3,3 млн руб., здесь аналитики отмечают падение на 16% с начала года.

В первом полугодии ипотечные займы оформили в банке около тысячи жителей Саратовской области. Объем продаж почти в 1,5 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил 3,2 млрд руб.

Порядка четверти заемщиков воспользовались льготными кредитными программами господдержки. Основной спрос в первом полугодии пришелся на вторичное жилье. Эксперты банка заявляют о росте интереса к жилищным займам во втором полугодии и возможном драйвере процесса — ипотеке на ИЖС.

Дарья Васенина