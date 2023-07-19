В Самаре судебного пристава заподозрили в организации коррупционной схемы по отмене исполнительских сборов

Сотрудника ГУ ФССП России по Самарской области заподозрили в получении 250 тыс. руб. назаконного вознаграждения, сообщили в региональном УФСБ. Эти деньги пристав якобы собирался передать неустановленному лицу из числа руководителей ГУ ФССП.

«В результате осуществленного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное должностное лицо организовало коррупционную схему по отмене исполнительских сборов по исполнительному производству в отношении жителей г. Самары за вознаграждение в размере половины от их суммы»,— говорится в сообщении.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве). Следствие продолжается.

Сабрина Самедова