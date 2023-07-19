«Авито»: продажи смартфонов в Нижнем Новгороде выросли на 19%

Во втором квартале 2023 года в Нижнем Новгороде продажи смартфонов выросли на 19% по сравнению с прошлым годом, по данным сервиса «Авито». При этом продажи новых устройств выросли на 56%, а подержанных — на 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя цена нового смартфона составила 36,7 тыс. руб., б/у телефоны в Нижнем Новгороде покупали в среднем за 16,9 тыс. руб.

Общие продажи (новых и б/у) смартфонов Apple выросли на 26%, Xiaomi — на 21%, Samsung — на 6%. На долю iPhone пришлось 55% от всех купленных устройств, средняя цена нового аппарата этого бренда составила 58,3 тыс. руб., подержанного – 24,2 тыс. руб.

Xiaomi и Samsung поделили второе место по объему продаж с долей 13% у каждого. За год продажи новых устройств Xiaomi выросли на 39%, средняя цена за новый смартфон составила 19,6 тыс. руб., б/у — 7,7 тыс. руб. Продажи Samsung увеличились в два раза, новый телефон этого бренда можно было купить в среднем за 46,5 тыс. руб., подержанного — 11,1 тыс. руб.

Анастасия Еремина