Экс-директор ЧОП не признал вину в оказании не отвечающих безопасности услуг при охране ижевской школы, в которой произошла стрельба

Бывший директор ижевской частной охранной организации «Щит» Алексей Злобин не признал своей вины по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

В Октябрьском районном суде Ижевска состоялось очередное судебное заседание, на котором исследовались материалы уголовного дела. Следующее заседание назначено на 23 августа.

Напомним, дело было возбуждено после нападения 26 сентября 2022 года на школу №88 в Ижевске, которая находилась под охраной данной организации. Бывший выпускник устроил стрельбу, в результате которой 17 человек погибло, больше 20 получили ранения. Сам стрелявший покончил с собой.

В пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии, пояснили, что расследование по ч. 1 ст. 187 УК РФ проводилось в связи с тем, что по их данным, в апреле 2021 года обвиняемый для обналичивания средств изготовил фиктивные платежные поручения, предоставив их в банк, на основании чего на расчетный счет частного охранного предприятия поступили 500 тыс. руб.

Подробнее о трагедии и задержании директора охранной организации читайте в материале «"Щиту" потребовалась защита».