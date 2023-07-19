Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Казани снизилось на 50%

В Казани с начала года по вине пьяных автомобилистов в ДТП погиб один человек, что в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего с начала года в городе произошло 16 аварий по вине нетрезвых водителей. Это на 36% меньше, чем годом ранее. В результате 19 человек пострадали, что на 38,7% меньше, чем за год до этого.

В Казани сотрудники ГИБДД во время контрольно-надзорной деятельности, рейдовых мероприятий составили 1,6 тыс. протоколов на пьяных водителей. Кроме того, против них возбудили 135 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ.

"Ъ-Казань"