Башкультнаследие планирует исключить из перечня ОКН здание в Черниковке

На сайте Управления по охране объектов культурного наследия опубликован проект приказа и. о. начальника Башкультнаследия Салавата Кулбахтина об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия дома №49 на улице Калинина в Уфе в единый госреестр памятников истории и культуры. Здание входит в «Ансамбль застройки города Черниковска 1950-х годов (от Дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа», частично включая застройку по обе стороны от улицы Первомайской)».

Решение принято на основании отрицательного заключения историко-культурной экспертизы, которую проводил замдиректора «Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ» Дим Абдулгужин. В заключении говорится, что объект представляет собой отштукатуренное и окрашенное здание с подвалом и упрощенными фасадами.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на официальном портале Башкирии были опубликованы результаты историко-культурных экспертиз о необоснованности включения в единый госреестр 13-ти двухэтажных домов на улицах Калинина, Кольцевой и Репина. Ранее лишить здания охранных статусов пыталось ООО «Строительное управление 10 «ПСК-6» (входит в ГК ПСК-6 Андрея Носкова и Олега Филиппова), которое возводит в квартале многоэтажные дома. В январе этого года суд оставил иск без рассмотрения, представитель ПСК-6 не являлся на судебные заседания.

Венера Хисамова

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