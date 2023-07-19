Заместитель генпрокурора раскритиковал реализацию нацпроекта по туризму в Хакасии

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин, находящийся в служебной поездке в Хакасии, остался недоволен реализацией в республике нацпроекта по туризму. «Я поставил задачу изучить, чем обусловлено нулевое кассовое исполнение по госпрограмме «Туризм». Это же наглядно для нас для всех, не только для прокуроров, главы республики, председателя верховного совета. Сделайте красиво, люди с удовольствием поедут сюда отдыхать», — приводит слова Дмитрия Демешина управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.

О приоритетах в работе прокуратуры Дмитрий Демешин рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства, в работе которой приняли участие глава Хакасии Валентин Коновалов, руководители властных структур и правоохранительных органов. Среди приоритетов, обозначенных прокурором — надзорное сопровождение мероприятий, связанных с расселением граждан из более 140 аварийных многоквартирных домов, расходованием бюджетных средств при реализации мероприятий 10 нацпроектов, кассовое исполнение которых составляет 35,1%; обеспечением жильем 2196 детей-сирот.

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Илья Николаев