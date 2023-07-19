Южноуральца осудили за организацию работы «нежелательного» международного движения

Раменский городской суд (Московская область) признал жителя Челябинской области виновным в организации деятельности движения, признанного в РФ нежелательным. Ему назначено 3,5 года колонии общего режима. Это первый в России приговор по такой статье (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщают в управлении ФСБ по Челябинской области.

Южноуралец являлся одним из организаторов на территории страны работы международного христианского движения «Новое поколение», деятельность которого была признана нежелательной в РФ. Также он являлся юридическим советником организации. В августе 2022 года южноуральца задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области.

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