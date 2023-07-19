Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличат на 161,7 млн рублей

Доходы и расходы городского бюджета 2023 года планируется увеличить на 161,7 млн руб., сообщил директор департамента финансов мэрии Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин на заседании комиссии думы по бюджету и налогам в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доходная часть муниципальной казны увеличится за счет межбюджетных трансфертов в размере 159,6 млн руб., а также 2,1 млн руб. собственных доходов, полученных от оказания платных услуг и увеличения площади земельных участков. Эти средства распределят на содержание библиотек и расходы комитета по управлению городским имуществом.

Средства трансфертов потратят на обустройство спортплощадки лицея №28 и тренировочные сборы. Основные расходы в размере 130,6 млн руб. направят на возведение пристроев к школам и расселение аварийного фонда, уточнил господин Мочалкин.

С учетом изменений доходы бюджета составят 58,4 млн руб., расходы – 91,9 млн руб., дефицит – 3,4 млрд руб. Городская дума рассмотрит поправки на заседании 26 июля.