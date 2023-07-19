Терминал НУТЭП в Новороссийске стал вторым в РФ по грузообороту за полгода

Контейнерный терминал НУТЭП (Новороссийск) занял второе место в РФ по объему грузооборота за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба холдинга Fesco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «НУТЭП» Фото: пресс-служба ООО «НУТЭП»

Итоговый показатель НУТЭП за шесть месяцев составил - 338,4 тыс. TEU. На первом месте ВМТП (Владивосток) с показателем 429,9 тыс. TEU, на третьем — ВСК «Восточный» группы компаний «Дело» (318,7 тыс. TEU).

По данным Telegram-канала «Грузопоток», в прошлом году НУТЭП занимал третью строчку списка.

Терминал НУТЭП является самым глубоководным на юге РФ. По данным компании, пропускная способность объекта достигает 700 тыс. TEU.

Анастасия Донскова

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