Суд заочно арестовал бывшего руководителя фонда «Содействие XXI век»

Ленинский суд Перми объявил в розыск и заочно арестовал бывшего руководителя фонда «Содействие XXI век» Елену Найданову, обвиняемую в растрате. Сегодня утром стало известно, что 9 июля она покинула пределы страны. Поэтому гособвинитель Светлана Плотникова обратилась с соответствующим ходатайством. Согласно судебному акту, после задержания она должна быть отправлена в СИЗО на 2 месяца. По данным «Ъ-Прикамье», госпожа Найданова могла улететь в Дубай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой рассматривается в Ленинском суде Перми. По версии ГСУ СКР, обвиняемые присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством полиграфической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены.

Рассмотрение уголовного дела в отношении госпожи Найдановой приостановлено в связи с розыском. Рассмотрение дела в отношении другой подсудимой, Елены Лопаевой, будет продолжено.