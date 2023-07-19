На Невском проспекте откроется флагманский магазин «Всесмарт»

Ритейлер «Всесмарт» планирует в сентябре этого года открыть новое концептуальное пространство площадью 470 кв. м на Невском проспекте, д. 23 в Санкт-Петербурге. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в компании NF Group, выступившей консультантом сделки аренды.

В новом флагманском магазине ритейлер намерен представить максимально широкий ассортимент: от электросамокатов и колонок с голосовым управлением до роботов-пылесосов, чемоданов и смартфонов. Торговое пространство будет двухуровневое — на первом этаже установят большие витринные окна. Инвестиции в проект в компании не уточнили.

«Всесмарт» позиционирует себя как первый в РФ магазин, предлагающий не товары, а умные решения для дома, жизни, здоровья и отдыха. На сегодняшний день 14 магазинов бренда уже работают в Москве и Петербурге, в городе на Неве их — восемь. До конца года компания планирует открыть еще 70 магазинов более чем в 20 городах России.

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