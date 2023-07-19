«Картина Винсента Ван Гога перешла из рук в руки за $116,8 млн»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какие рекордные суммы уходили с молотка работы автора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Yorck Project / Wikimedia Фото: The Yorck Project / Wikimedia

Винсент Ван Гог. Как пишут бесконечные романтики-аналитики арт-рынка, «давайте посмотрим на неоспоримую жизнеспособность его рынка». Ну, давайте.

Итак, продажа коллекции, составленной Полом Алленом, который учредил Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. Ее ждали с нетерпением. И это был беспрецедентный успех: в ноябре 2022 года на аукционе Christie’s за две сессии было выставлено впечатляющее количество шедевров, и это стало первой в истории частной коллекцией, проданной за $1 млрд на торгах. При этом аукцион прошел «в белых перчатках», то есть были проданы все выставленные лоты.

Как отмечают аналитики-романтики, с точки зрения истории аукционов можно сказать, что есть «до и после» продажи Пола Аллена. Как вспоминал Макс Картер, вице-президент Christie’s по искусству XX и XXI веков, после аукциона «никогда еще две картины не превышали $100 млн за одну продажу, но у нас было пять. Четыре работы были шедеврами "отцов современного искусства" — Поль Сезанн, Жорж Сёра, Винсент Ван Гог и Поль Гоген».

В первый вечер картина Ван Гога «Verger avec cypres» перешла из рук в руки за $116,8 млн, что значительно превысило предыдущий аукционный рекорд этого художника, установленный в дремучем 1990 году при продаже знаменитого «Портрета доктора Гаше» ($82,5 млн). Довольно крупноформатная картина (65,2х80,2 см) «Сад с кипарисами» входит в серию из 14 полотен, на которых изображены разные виды цветущего сада.

После продажи коллекции Аллена в ноябре 2022 года рынок не проявлял никаких признаков желания повторить этот шквал девятизначных результатов. А вот в мае прошлого года аукционный дом Sotheby’s в Нью-Йорке представил картину, имевшую первостепенное значение для творчества Ван Гога — «Jardin devant le Mas Debray», произведение, написанное летом 1887 года в начале трех и последних наиболее продуктивных лет его жизни.

Захваченная нацистами у баронессы Гольдшмидт-Ротшильд, а затем присвоенная Германом Герингом, картина была продана за $23,3 млн.