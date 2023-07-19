Количество газозаправочных станций в Татарстане планируют увеличить на 59

Число газозаправочных станций и криогенных АЗС в Татарстане планируют увеличить на 59 единиц. Это произойдет в рамках реализации программы «Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории РТ», которую продлили до 2025 года. Проект постановления правительства региона опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В частности, число новых газозаправочных станций к 2025 году планируют увеличить на 47 единиц, а количество криогенных АЗС — на 12. При этом количество реконструируемых существующих АЗС с установкой блоков по заправке КПГ и СПГ, в том числе с учетом наличия зарядных колонок для электрокаров, вырастет на десять единиц.

Всего на реализацию программы с 2019 года потратят свыше 5 млрд руб.

"Ъ-Казань"