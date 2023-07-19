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Количество газозаправочных станций в Татарстане планируют увеличить на 59

Число газозаправочных станций и криогенных АЗС в Татарстане планируют увеличить на 59 единиц. Это произойдет в рамках реализации программы «Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории РТ», которую продлили до 2025 года. Проект постановления правительства региона опубликован на портале правовой информации.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В частности, число новых газозаправочных станций к 2025 году планируют увеличить на 47 единиц, а количество криогенных АЗС — на 12. При этом количество реконструируемых существующих АЗС с установкой блоков по заправке КПГ и СПГ, в том числе с учетом наличия зарядных колонок для электрокаров, вырастет на десять единиц.

Всего на реализацию программы с 2019 года потратят свыше 5 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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