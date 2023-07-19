В гостинице в бывшем здании ВКИУ появится велнес-центр

В российской гостиничной сети Azimut Hotels прокомментировали свои планы на управление отелем в бывшем здании ВКИУ в Перми. Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский рассказал «Ъ-Прикамье», что в гостиничном комплексе на ул. Окулова, 4, планируется развивать несколько новых направлений, которые повысят привлекательность проекта. «Это велнес-центр, фитнес-центр и современный конференц-центр. В комплексе с топовой локацией и звездностью 4* это дает дополнительные возможности для раскрытия потенциала проекта, которые помогут утвердить его положение на рынке hospitality»,— заявил господин Бродовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководитель Azimut Hotels добавил, что Прикамье динамично развивается с точки зрения индустриальных проектов и в области туризма. Потребность региона в номерном фонде будет только увеличиваться, уверен Максим Бродовский.

Недавно стало известно, что сеть Azimut Hotels заново заключила соглашение об управлении отелем в Перми. Соглашение было заключено в июне с девелопером по реконструкции здания ВКИУ в отель — ООО «Окулова 4». Впервые гостиничная сеть подписала этот документ еще в 2019 году, выиграв на конкурсе краевых властей право управлять отелем на ул. Окулова, 4. В 2020 году, во время пандемии, стало известно, что структура краевых властей «Корпорация развития Пермского края» поставила проект на паузу.

Помимо этого, ООО «Окулова 4» и ООО «Азимут Хотелс Компани» недавно заключили договор технического сопровождения проектирования объекта. Сейчас «Азимут Хотелс Компани» принимает активное участие в реализации проекта, заявили в Корпорации развития Пермского края. Сроки контракта актуализированы, все остальные условия сохранены. Документ представляет собой договор по управлению отелем, определяющий параметры вознаграждений за сопровождение эксплуатационной деятельности.