В ГИБДД назвали самые аварийные трассы Свердловской области

Самыми опасными федеральными трассами на территории Свердловской области стали «Екатеринбург — Тюмень», где за шесть месяцев 2023 года произошло 44 ДТП с восемью погибшими, и «Пермь — Екатеринбург» — 31 авария с 14 погибшими. Об этом со ссылкой на начальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Леонида Лиханова пишет 66.ru.

Среди региональных дорог наиболее аварийными стали «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», где произошло 25 ДТП, в которых три человека погибли, и «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» (15 аварий, трое погибших). Также в список наиболее аварийных вошли 13-й километр Южного подъезда к Екатеринбургу, 318-й километр трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», а также участок Амундсена — Объездная дорога в Екатеринбурге.

Всего за полгода общее количество ДТП в Свердловской области увеличилось на 13%, в то время как число летальных исходов на трассах снизилось на 30%. Всего на дорогах погибло 114 человек. Основные причины аварий, по словам Леонида Лиханова, — превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Василиса Алексеева

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