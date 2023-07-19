Строители из Прикамья отремонтировали еще два жилых дома в Северодонецке

Строители из Пермского края отремонтировали в Северодонецке (Луганская Народная Республика) два четырехэтажных многоквартирных жилых дома. Рабочие восстановили кровлю зданий, заменили двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы. Об этом сообщает краевой минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Перед началом ремонта специалисты из проектной организации края выполнили обследование домов, выявили дефекты и повреждения, что позволило определить запас прочности зданий и их пригодность для восстановления. Ранее в Северодонецке при участии строителей из Прикамья уже восстановили школу, детский сад, а также четыре многоквартирных дома.

В 2022 году между Пермским краем и Северодонецком было подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках в Северодонецке работает гуманитарная миссия, в составе которой волонтеры и строители, помогающие восстанавливать жилье и объекты социнфраструктуры, а также медики и ветеринары. Кроме того, из Прикамья для нужд местных жителей регулярно отправляются партии с гуманитарным грузом.