Депутат Вишневский обратился в прокуратуру из-за застройки возле Морского вокзала в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил обращение прокурору Санкт-Петербурга с просьбой опротестовать выдачу разрешения на застройку территории близ Опочининского сквера возле Морского вокзала на Васильевском острове.

«Получил крайне интересный ответ от КГИОП (комитет по охране памятников Петербурга — «Ъ-СПб») по вопросу планов строительства гостиницы у Опочининского сквера (фактически тоже в зеленой зоне, но в ЗНОП не включенной), против которых мы боремся вместе с соседями-василеостровцами,— написал господин Вишневский в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее он просил комитет предоставить ему копию заключения о соответствии проекта режиму использования земель в границах охранной зоны. В Смольном в ответ сообщили, что в 2018 году сочли проектную документацию не соответствующей требованиям, предъявляемым к зоне охраны объектов наследия культуры.

«О выдаче иных, более ранних (до 2014 года включительно) заключений КГИОП ничего не говорит. Из чего я делаю вывод, что застройщик в КГИОП до 2018 года вообще не обращался. Но как тогда могло быть выдано разрешение на строительство в 2014 году?»,— задается вопросом депутат.

В апреле Борис Вишневский обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой оставить строительные работы возле Опочининского сада. По мнению депутата ЗакСа, земля под застройку у Морского вокзала фактически находится в зеленой зоне, хотя официалтно и не включена в ЗНОП.

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