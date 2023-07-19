Группу автоподставщиков осудят в Нижнем Новгороде

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования в составе преступного сообщества, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Организаторами ОПС следствие считает 42-летнего нижегородца и 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, которые привлекли к преступной деятельности еще 58 родственников и знакомых.

По фабуле дела обвиняемые покупали и страховали премиальные иномарки, инсценировали аварии с грузовиками и привлекали якобы потерпевших для оформления документов о ДТП в Госавтоинспекции и страховых компаниях. В схеме участвовали и эксперты, составлявшие акты поврежденных машин, страховые выплаты распределяли между всеми участниками преступной группы.

При обысках у фигурантов дела нашли мобильные телефоны с доказательствами преступлений, четыре новые иномарки, купленные для инсценировки ДТП, ноутбуки и поддельные документы. Следствие насчитало 48 эпизодов противоправной деятельности, ущерб страховым компаниями превысил 12,7 млн руб. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, их имущество арестовано.

Владимир Зубарев