60 раз привлекавший за превышение скорости автомобилист въехал в световую опору в Ижевске

Автомобиль «Лада Гранта» въехал в световую опору на ул. Ворошилова в Ижевске. Как сообщает ГИБДД Удмуртии, авария произошла около 23:20 18 июля. 21-летний водитель автомобиля не справился с управлением. В результате травмы получили его пассажиры: 15-летняя девушка, два молодых человека 21 и 22 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Отмечается, что за три года водительского стажа молодой человек более 60 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, в том числе по ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ - на величину более 60, но не более 80 км/ч.