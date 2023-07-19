Глава СК поручил возбудить дело после жалоб на качество домов в Сосновском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жителей расположенного в пригороде Челябинска микрорайона «Твоя привилегия». Об этом сообщают в информационном центре СКР.

Ранее жители микрорайона «Твоя привилегия» пожаловались в соцсетях на нарушения со стороны застройщика. По их словам, они получили квартиры позже установленного договором срока, а сами здания оказались фактически непригодны для проживания. Они указали, что у них протекают потолки, системы вентиляции не функционируют, подвалы затоплены, полностью отсутствует инфраструктура и проезд к жилым домам. По их словам, застройщик их жалобу на состояние домов проигнорировал.

По факту обращения жителей микрорайона управление СК России ранее организовало доследственную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Петру Решетникову возбудить по информации уголовное дело и предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

Микрорайон «Твоя привилегия» находится в Сосновском районе Челябинской области. Его застройщиком выступает АПРИ «Флай Плэнинг».

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