Роспотребнадзор в Татарстане усилил контроль за прибывающими из Египта из-за неизвестного заболевания

Управление Роспотребнадзора по Татарстану усилило контроль за прибывающими из Египта пассажирами в связи с зафиксированными в данной стране случаями неизвестного заболевания, схожими с лихорадкой денге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Контроль был усилен в казанском аэропорту и аэропорту Бегишево в отношении прилетающих из Египта самолетов. Сотрудники ведомства следят за всеми пассажирами и членами экипажей, проводят бесконтактную термометрию, осматривают их и опрашивают на предмет наличия признаков инфекционных заболеваний. В случае выявления заболевания специалисты проводят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, а также изолируют и госпитализируют больного.

"Ъ-Казань"