На аренду палаток для фестиваля «Молочная страна» направят до 2,5 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Башкирии на аукционе 31 июля намерено выбрать арендодателя быстровозводимых тентовых конструкций, торговых палаток и дополнительного оборудования для проведения ежегодного фестиваля «Молочная страна – 2023», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 2,5 млн руб. его оплатит бюджет республики.

Мероприятие пройдет 26 и 27 августа на набережной Белой, возле остановки «Монумент Дружбы». Требуются 32 быстровозводимые тентовые конструкции, 10 торговых палаток, одна каркасно-тентовая конструкция, 116 бетонных блоков и тентовое покрытие конструкций. Отмечается, что они должны быть устойчивы к ветровым нагрузкам.

В июле 2022 года министерство сельского хозяйства Башкирии заключило контракт аренды конструкций для фестиваля с ООО «Виконт Медиа» за 1,9 млн руб.

Майя Иванова

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