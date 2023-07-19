В Екатеринбурге на 10 часов задержали рейс «Аэрофлота» в Стамбул

Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) на 10 часов задержали авиарейс SU-630 «Аэрофлота» в Стамбул (Турция). Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс должен был вылететь в 8:50 по местному времени, но вылет перенесли на 19:10.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки рейса стало позднее прибытие воздушного судна. Вылета ожидают 91 пассажир.

«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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