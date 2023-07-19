В Оренбурге работники муниципального учреждения устроили забастовку

В Оренбурге работники муниципального казенного учреждения «БиОЗ» (МКУ «БиОЗ») устроили забастовку. Информацию подтвердили в городской администрации.

Около 40 сотрудников коммунального предприятия не вышли на работу из-за непонимания по начислению зарплаты. Однако руководство МКУ пообщалось с бастующими и разъяснило ситуацию.

По данным горадминистрации со ссылкой на директора МКУ «БиОЗ» Александра Карнаухова, все вышли на рабочие места, а на предприятии заинтересованы в сохранении кадров и увеличении зарплат.

Андрей Сазонов