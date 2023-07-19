Проект «Яблоневый сад – место встреч» реализуют в Новоульяновске

В Новоульяновске началась реализация проекта «Яблоневый сад – место встреч», который вошел в число победителей всероссийского конкурса малых городов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра ЖКХ и строительства Александра Черепана.

Новоульяновск возник на месте села Кременки, возле которого были монастырские сады с яблонями.

В настоящее время территория будущей общественной зоны очищена от аварийных деревьев и поросли. Работы по благоустройству продолжаются.

Андрей Сазонов