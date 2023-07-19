Власти Удмуртии хотят привлечь из других регионов более 20 тысяч работников к 2028 году

Более 20 тыс. человек намерены привлечь в Удмуртию для работы на предприятиях республики к 2027-2028 году. Об этом в эфире телеканала «Моя Удмуртия» заявил глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Нам важно сейчас приложить максимум усилий, чтобы развернуть трудовую миграцию в сторону республики, и у нас есть для этого все возможности. Очень амбициозный запрос не только от предприятий ОПК, но у нас и гражданка в этом же ОПК развивается, у нас развивается сельское хозяйство. И я думаю, что к 2027-2028 году более 20 тыс. человек должны мы привезти, заманить в Удмуртию, чтобы они здесь работали и жили»,— отметил господин Бречалов.

По его словам, для этого в том числе в республике сейчас формируется программа «Работа в Удмуртии», в рамках которой для переезжающих из других регионов и стран будут действовать различные меры поддержки, в частности льготная ипотека. В ближайшее время этот проект представят в правительстве России.

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