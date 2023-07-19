Ввод жилья в Башкирии за полгода вырос на 5%

За полгода в Башкирии за счет всех источников финансирования введено 1,57 млн кв. м жилья, сообщает Башстат. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них 65% построено населением — 8,69 тыс. собственных жилых домов общей площадью 1 млн кв. м, что на 8% больше уровня прошлого года. Застройщики-юрлица возвели 545,6 тыс. кв. м жилья, что на 1,5% больше периода 2022 года.

Среди регионов России по итогам Башкирия находится на восьмом месте по вводу в действие общей площади жилья, в ПФО – на втором месте после Татарстана, где за этот период введено 2,32 млн кв. м.

Майя Иванова

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