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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье из-за обрушения моста без сообщения остались три поселка

В Тугокоченском районе Забайкальского края после проезда большегрузного автомобиля обрушился пролет моста. Как сообщает минстрой Забайкалья, в результате движение было прервано. Как рассказали «Ъ» сотрудники ведомства, без транспортного сообщения остались три поселка, в которых проживает более 1 тыс. человек.

«На месте происшествия выставлены дорожные знаки, ведется вырубка кустарника, для того чтобы обеспечить проезд машин высокой проходимости вброд через реку Акекан. На место выехали специалисты для определения дальнейших действий»,— сказано в официальном сообщении министерства. В региональном минстрое отмечают, что проезд по временной схеме «должен быть обеспечен в течение суток».

Влад Никифоров, Иркутск

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