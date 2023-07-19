Бесплатные лекарства за полгода получили 9 тысяч перенесших инфаркты и инсульты жителей Удмуртии

В Удмуртии за первое полугодие 2023 года бесплатные лекарства были предоставлены почти 9,4 тыс. жителей республики, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Для них выписали свыше 50 тыс. рецептов на общую сумму 92,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

Лекарства по нацпроекту «Здравоохранение» по рецепту лечащего врача могут получить пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт миокарда, или же операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции.

«Ежегодно с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» сталкиваются около 6,5 тыс. жителей Удмуртии. Очень важно после перенесенного инсульта регулярно принимать все назначенные врачом лекарства — это, как правило, препараты для снижения артериального давления, профилактики тромбоза. Они помогают пациенту быстрее восстановиться и снизить риск повторного заболевания»,— пояснила главный внештатный невролог минздрава Удмуртии, руководитель Регионального сосудистого центра Наталия Комиссарова.

Отмечается, что инсульт можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться и наблюдать за здоровьем.

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