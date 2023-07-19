Фабрика «РосФрост» ускорила процесс выпуска мороженого на 43%

За полгода участия в нацпроекте «Производительность труда» фабрика «РосФрост» (Троицк) ускорила процесс изготовления мороженого в стаканчике «Кузя» на 43%. Ящик продукции стал сходить с конвейера цеха на 10 часов быстрее, отмечают в Фонде развития промышленности (ФРП) Челябинской области.

В рамках участия в нацпроекте группа сотрудников фабрики изучила инструменты бережливого производства. Затем команда под руководством эксперта Регионального центра компетенций провела производственный анализ, в ходе которого выявила 143 проблемы.

Для повышения эффективности на предприятии постарались выровнять нагрузку на сотрудников. Чтобы сократить излишние перемещения, склад с вафельными стаканчиками переместили ближе к производственному цеху — так расстояние до заготовки уменьшилось на 600 м. Внедрение технического стандарта сократило время ожидания при переналадках оборудования. Запуск моечной машины ускорил процесс очистки дозатора.

Внедрение инструментов бережливого производства позволило снизить на предприятии уровень брака на 23% и увеличить выработку на человека на 34%, до 750 кг в смену.

Фабрика «РосФрост» выпускает 27 видов мороженого в стаканчиках. Производственные мощности предприятия находятся в Троицке.