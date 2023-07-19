В Казани в сутки с маршрута сходят 15–30 рейсовых автобусов

Каждые сутки в Казани с маршрута сходят порядка 15–30 рейсовых автобусов. Об этом говорится в сообщении ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Причина связана с жаркой погодой и с износом транспортных средств. «Перевозчики просят пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, если на остановке общественный транспорт предстоит подождать чуть дольше. Если автобус сошел с линии, корректировка расписания на маршруте происходит в режиме реального времени»,— говорится в сообщении организации.

По словам главы ассоциации Сергея Темлякова, все автобусы утром выходят на маршруты в исправном состоянии, а внештатные ситуации возникают на линии, поскольку возраст транспорта превышает десять лет. В настоящее время это треть парка казанских рейсовых автобусов.

"Ъ-Казань"