Прокуратура ходатайствовала в суде об объявлении не явившейся на заседание суда экс-руководительницы фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой в розыск и изменении ей меры пресечения на содержание под стражей. Это произошло после того, как полиция установила, что 9 июля госпожа Найданова покинула пределы РФ и обратно не вернулась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой рассматривается в Ленинском суде Перми. По версии ГСУ СКР, обвиняемые присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством полиграфической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены.