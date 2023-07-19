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обновлено 10:27

Прокуратура просит заочно арестовать сбежавшую из РФ экс-руководительницу фонда «Содействие — XXI век»

Прокуратура ходатайствовала в суде об объявлении не явившейся на заседание суда экс-руководительницы фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой в розыск и изменении ей меры пресечения на содержание под стражей. Это произошло после того, как полиция установила, что 9 июля госпожа Найданова покинула пределы РФ и обратно не вернулась.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой рассматривается в Ленинском суде Перми. По версии ГСУ СКР, обвиняемые присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством полиграфической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены.

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