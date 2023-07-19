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«Нижновэнерго» переведено в режим повышенной готовности из-за предстоящих дождей

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни 19-21 июля ожидаются дожди. В связи с этим «Нижновэнерго» перешло в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Энергетики подготовили 191 бригаду оперативного реагирования. Организован оперативный штаб для связи компании с МЧС и органами власти, усилен контроль за работой энергообъектов.

Для связи с потребителями круглосуточно дежурят операторы информационного центра. Сообщить об отключении электричества можно по номеру: 8-800-220-0-220.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предупредил жителей о возможном подтоплении дорог в случае ливней: «Техника готова. Главам районов уже дал поручение лично объезжать проблемные участки, координировать работу техники и дорожных бригад. Просьба к водителям: если в этот раз на Нижний обрушится такой же ливень, по возможности выбирайте пути объезда традиционно сложных участков».

Анастасия Еремина

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