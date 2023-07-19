На предприятиях холдинга «Голдман групп» выявлены массовые факты задержки зарплат

Прокуратура Красноярского края сообщила о нарушениях с выплатой жалования работникам холдинга «Голдман групп».

По информации прокуратуры, сотрудникам ООО «Сибнефтьрезерв», ООО «Атамановское хлебоприемное предприятие», ООО ТД «Мясничий» зарплату с февраля по май начисляли с задержками. В других предприятиях холдинга — ООО «Объединение АгроЭлита», ООО «Агроэлита», ООО «ИСТ Сайбериан Петролиум», ООО «Племзавод Таежный», ООО «Первая заготовительная компания», ООО «Искра» — зарплата оставалось только на расчетных листках. Перед 590 работниками накопился долг в 13,5 млн руб., подсчитали проверяющие. Как рассказали в прокуратуре, задержки с зарплатой, холдинг объяснил «текущей геополитической ситуацией».

Прокуроры внесли должникам 10 представлений, завели 11 административных дел по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), а также направили в суды иски. С предприятий также взыскивается компенсация за задержку зарплаты. В пяти организациях холдинга сотрудникам уже выплачено жалование.

Основные направления деятельности холдинга «Голдман групп» — оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, выращивание зерновых и масличных культур, животноводство, производство продуктов питания и др.

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Илья Николаев