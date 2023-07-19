В Челябинской области на 41,2% выросло число совершенных хулиганств

Прокуратура Челябинской области опубликовала доклад о состоянии преступности в первом полугодии. По сравнению с тем же периодом прошлого года на 41,2% выросло число хулиганских действий, на 11,5% — разбойных нападений. Преступлений в сфере незаконного оборота стало больше на 0,9%.

Увеличение регистрации преступных деяний в надзорном ведомстве связывают положительными результатами работы оперативных служб и органов следствия.

В целом за январь-июнь количество зарегистрированных преступлений в Челябинской области к прошлому году снизилось на 6,1%. Стало меньше краж (-26,3%) и грабежей (-34,5%), убийств (-19,8%), деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (-15,4%). Сократилось число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии (-9%), угонов автотранспорта (-8,2%) и нарушений ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека (-6%).

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