Минимальный потребительский бюджет в Татарстане планируют увеличить до 22 тысяч рублей

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за второй квартал 2023 года планируют увеличить до 22 тыс. руб. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Таким образом по сравнению с предыдущим кварталом сумма вырастет на 215 руб., а по сравнению с тем же периодом 2022 года — на 720 руб.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2023 года в размере 22 020 рублей»,— отмечается в документе.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.