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Минимальный потребительский бюджет в Татарстане планируют увеличить до 22 тысяч рублей

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за второй квартал 2023 года планируют увеличить до 22 тыс. руб. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Таким образом по сравнению с предыдущим кварталом сумма вырастет на 215 руб., а по сравнению с тем же периодом 2022 года — на 720 руб.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2023 года в размере 22 020 рублей»,— отмечается в документе.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

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