В Башкирии от удара током погиб исполнительный директор компании

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование гибели 34-летнего исполнительного директора ООО «НПО „ Булат “».

Как сообщили в ведомстве, 17 июля при осмотре распределительного шкафа на бывшей площадке УМПО в деревне Щепное Благовещенского района сотрудник организации получил удар током. Спасти его не удалось.

ООО «НПО „ Булат “», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2020 года в деревне Каргала Зианчуринского района. Компания занимается специализированными строительными работами. Владельцами в равных долях являются Фанур Курманаев, Булат Насыров и Никита Юревич. В 2022 году выручка составила 3,45 тыс. руб., чистая прибыль — 42 тыс. руб.

Майя Иванова

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