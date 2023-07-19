Парфенов стал ведущим пилотного выпуска тревел-шоу «Яндекс Путешествий»

«Яндекс Путешествия» сегодня, 19 июля, запускает тревел-шоу «Доедешь — напиши». Ведущей первого сезона будет актриса Валентина Ляпина, а соведущим пилотного выпуска станет журналист Леонид Парфенов.

В первой серии они посетят Стамбул. В следующих выпусках ведущая будет путешествовать «в другие точки России и мира», вместе с ней будут приглашены другие известные соведущие, добавили в «Яндекс Путешествиях».

В первом сезоне запланировано шесть серий по 30–40 минут. Шоу можно будет смотреть на YouTube и во «ВКонтакте», а также на «Кинопоиске».

Лаура Кеффер